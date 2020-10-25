Luyindama tam not aldı

Erzurumspor maçında iyi bir oyun ortaya koyan Luyindama, 11 ikili mücadele kazanırken, çıktığı 6 hava topunun da tamamını aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Erzurumspor-Galatasaray maçında en fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan isim sarı-kırmızılıların stoperi Luyindama oldu.

11 ikili mücadeleden galip çıkan tecrübeli oyuncu, çıktığı 6 hava topunun da tamamını aldı.

"OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAĞIM"

Performansının şu anda yüzde yüz olmadığını, daha fazlasının da geleceğini dile getiren Luyindama, "Maç oynadıkça daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bugün (dün) hocamızın istediği şekilde daha farklı oynadım ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Birinci yarıdan sonra soyunma odasında arkadaşlarımızla oturup konuştuk. İkinci devreye daha kararlı ve motive bir şekilde çıktık. Üç puanı istiyorduk ve aldık." yorumunu yaptı.