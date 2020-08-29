Luyindama taraftarlardan gelen soruları yanıtladı

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Luyindama, çalıştığı en iyi teknik direktörün Fatih Terim olduğunu söyledi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta çapraz bağları kopan Christian Luyindama, sezonun geri kalanında oynayamamıştı.

Sakatlıktan kurtulan 26 yaşındaki stoper, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

"EN İYİSİ FATİH TERİM"

Sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşan Luyindama, gelen soruları yanıtladı. Kongolu futbolcu, çalıştığı en iyi teknik direktörün Fatih Terim olduğunu söyledi.

İşte sorulan sorular ve Luyindama'nın verdiği cevaplar:

Senin için Galatasaray'ın anlamı nedir?

Luyindama: Aile kardeşim.

Galatasaray'a gelme nedenin nedir?

Luyindama: Harika bir takım, stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz bile.

Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?

Luyindama: Galatasaray.

Defansta örnek aldığın oyuncu kim?

Luyindama: Carles Puyol

Ronaldo mu, Messi mi?

Luyindama: Ronaldo.

Kariyerindeki en iyi teknik direktör kim?

Luyindama: Fatih Terim.

Müslüman mısın?

Luyindama: Tanrı'nın bir evladıyım.

PES mi FIFA mı?

Luyindama: FIFA.

Afrikalı idolün kim?

Luyindama: Mputu Tresor

Drogba mı, Eto'o mu?

Luyindama: Falcao.



