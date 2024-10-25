Lyon, Gedson Fernandes'i transfer etmediğine pişman oldu

Haber Merkezi

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Pierre Sage'nin yönetimindeki Fransız ekibi Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Groupama Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Bu müsabakanın ardından ise Fransız basını, Lyon'un sezon başında Gedson Fernandes'i transfer etmediğine pişman olduğunu duyurdu.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

L'Equipe'in haberine göre sezon başında Lyon için öncelikli hedef olarak belirlenen Gedson Fernandes'in transferi, Fransız ekibi tarafından bitirilememişti.

LYON PİŞMAN OLDU

Habere göre; Gedson transferini bitiremediği için Jordan Veretout'u kadrosuna katan Lyon, Gedson'un kendilerine karşı gösterdiği performansın ardından büyük bir pişmanlık duydu.

14 MAÇTA 7 GOL ATTI

17 milyon euro piyasa değeri bulunan Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor.

Bronckhorst'un takıma gelişiyle birlikte skorer bir kimliğe bürünen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 resmi maça çıktı.

Portekizli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik performans göstererek büyük beğeni topladı.