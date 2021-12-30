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    Lyon, Shaqiri ile yollarını ayırmak istiyor

    Lyon'un, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Xherdan Shaqiri ile ara transferde yollarını ayırmak istediği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 17:56
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    Lyon, Shaqiri ile yollarını ayırmak istiyor

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un, Xherdan Shaqiri ile yollarını ayırmak için harekete geçtiği ifade edildi.

    L'Equipe'de yer alan haberde; Fransız ekibinin, yaz transfer döneminde Liverpool'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcuyu ocak ayındaki transfer döneminde satmak istediği kaydedildi.

    Lyon'un, hem Shaqiri'nin yüksek maliyeti ve beklenti altında kalan performansı, hem de finansal anlamda zor durumda olması nedeniyle İsviçreli futbolcunun satışını istediği aktarıldı.

    Lyon, Shaqiri ile yollarını ayırmak istiyor #1

    2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Liverpool'dan yaz transfer döneminde transfer edilen Shaqiri, Fransız ekibiyle 2024'e kadar sürecek bir sözleşmenin altına imza atmıştı.

    Lyon'da 13 maçta süre alan 30 yaşındaki kanat oyuncusu 1 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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