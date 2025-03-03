Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, kırmızı kart görünce çıldırdı

Fransa Lig 1'de oynanan Lyon-Brest maçı, saha içinden çok yaşanan gerginlikle gündem oldu.

Lyon, Brest karşısında 2-1 öndeyken, uzatma dakikalarında Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, maçın hakemi Benoit Billot'un üzerine yürüdü.

Uzatma dakikalarında 43 yaşındaki hakem, Lyon teknik direktörünü oyundan attı.

TEKNİK DİREKTÖR HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ: NEREDEYSE VURUYORDU

Paulo Fonseca, daha sonra kendisine karşı tehditler savurarak sakinliğini kaybetti.

RMC Sport'un haberine göre Paulo Fonseca, Benoit Billot'un üzerine yürüdüğü sırada kafası ile hafifçe burnuna temas etti.

Paulo Fonseca, öfke nöbetinin ardından hemen özür diledi ve verdiği imajdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

7 AY MEN CEZASI ALMA RİSKİ VAR

Ancak Portekizli teknik direktörün hala ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalma riski bulunuyor.

Brest maçında kırmızı kart gören Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın hakemle yaşadığı durum, lig yönetimi tarafından 'korkutucu veya tehdit edici davranış' kapsamında değerlendirilirse Portekizli teknik direktör, 7 ay men cezası alabilir.

ÖNCE YUMRUK DAHA SONRA KAFA ATMAYA ÇALIŞTI"

Öte yandan L'Equipe'e konuşan 43 yaşındaki hakem Millot, olay anını anlattı.

Talihsiz hakem şu ifadeleri kullandı:

"Bana doğru saldırgan bir tavırla yaklaştı ve onu doğrudan oyundan attım. Bu, ikinci bir uyarı değil, doğrudan kırmızı karttı. Fonseca kontrolden çıktı. Önce yumruk atmaya çalışırken daha sonra bana kafa atmaya çalıştı. Oyuncular ve güvenlik görevlileri onu uzaklaştırmaya geldi. Daha sonra geri çekilip ikinci kez üzerime geldi. Profesyonel bir koçtan hayal edilemeyecek kadar korkutucu ve saldırgan bir tavır gördüm. Ben, dümdüz bir "ben" olarak kalarak başa çıkmaya çalıştım. Temel olarak iyiyim. Ancak görüntüleri tekrar gördüğümde etkilenebilirim. Sert bulabilirim. Her halükarda, böyle davranışlara tahammül edemeyiz."