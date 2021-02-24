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    Lyon'dan Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu teklifi

    Lyon'dan Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu teklifi

    Fransız takımı Lyon, uzun süredir izlediği Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a para artı Cenk Özkaçar'ın bonservisini teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 15:26
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    Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun son dönemlerdeki performansı dikkat çekiyor.

    Fransız ekibi Lyon, daha önce takibe aldığı genç file bekçisi için Beşiktaş'la görüşmelere başladı.

    Lyon dan Beşiktaş a Ersin Destanoğlu teklifi #1

    TEKLİF CENK ÖZKAÇAR ARTI PARA

    Scoutların çok beğendiği Ersin Destanoğlu için paranın yanı sıra sezon başında Altay'dan transfer edilen Cenk Özkaçar'ın bonservisi teklif edildi.

    Teklif edilen para henüz öğrenilemezken Beşiktaş yönetiminin, düşünmek için süre istediği kaydedildi.

    9 MAÇTA GOL YEMEDİ

    Karius'un gitmesinin ardından birinci kaleci konumuna geçen 20 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de 20 maçta forma giyerken 17 gol yedi. Ersin, bu maçların 9'unda ise kalesini gole kapadı.

    Lyon dan Beşiktaş a Ersin Destanoğlu teklifi #2

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