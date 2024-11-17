Lyon'un krizi Wilfried Zaha'yı da etkiledi! Geri dönüyor

Haber Merkezi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, büyük bir maddi sıkıntıyla karşı karşıya kalmış durumda.

Fransız basını, kulübün 500 milyon euro borcu olduğunu iddia ederken kulübün başkanı John Textor, eksi 100 milyon euro olduğunu söyledi.

"KULÜP ŞU ANDA TEHLİKEDE DEĞİL"

Textor, şu ifadeleri kullandı:

Kulüp şu anda tehlikede değil. Eksi 100 milyon euro'dayız ancak şirketin yüzde 45 hissesi bulunan diğer kulübü Crystal Palace'ın hisseleri yakın zamanda satılacak ve oradan gelen parayı Lyon'a aktaracağız.

GALATASARAY'A GERİ DÖNEBİLİR

Lyon'un yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle özellikle devre arası transfer döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayırması bekleniyor.

Bu isimlerden biri Wilfried Zaha olabililir.

Fransız basını, daha önce Lyon'un Zaha'nın performansından memnun olmadığını ve Fildişili futbolcunun devre arasında Türkiye'ye geri dönebileceğini gündeme taşımıştı.

Lyon'da yaşanan bu gelişmeler sonrası Zaha'nın devre arasında Galatasaray'a geri dönme olasılığı yeniden gündeme geldi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

10 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli oyuncu, Lyon formasını 5 maçta giydi. 32 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 1 asistle mücadele etti.