Mesut Özil açıkladı: M10 Token nedir, nasıl alınır? Çok yakında!

Mesut Özil açıkladı: M10 Token nedir, nasıl alınır? Çok yakında!

Mesut Özil kısa bir süre önce sosyal medya hesabından açıklama yaparak, kripto para borsasına giriş yapacağını belirtmişti. Peki, M10 Token nedir, nasıl alınır?

Fenerbhaçe'nin yıldızı Mesut Özil, kendi kripto parasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Oynadığı futbolla dikkatleri çeken başarılı yıldız, futbol dışında da birçok alanla ilgileniyor.

Özil, geçtiğimiz yıl kurduğu M10Streetwear isimli markanın bünyesinde piyasaya süreceği kripto paranın ismini belirledi.

Konu hakkında çok fazla detay vermeyen ve taraftarını meraklandıran Özil, sosyal medya hesabından ise "Çok yakında" paylaşımını yaptı.

Daha önce Bitcoin mi? Ethereum mu? anketi başlatan Özil, kripto parasının adının ''M10 Token" olarak açıkladı.

Bunun akabinde taraftarlar, "M10 Token nasıl alınır?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırmaya başladı. Peki, M10 Token nasıl alınır? İşte yanıtı...

M10 TOKEN NASIL ALINIR?

M10 Token’ı alabilmek için ilk önce GAMI satın alınmalıdır. Bunun nedeni Mesut Özil’in tokeni bu platform üzerinden satım-alım işlemleri yapmaya uygundur. GAMI alım-satımı ise şu şekilde yapılmaktadır:

Google Chrome’a metamask harici cüzdan kurulur ve bu cüzdan Binance Smart Chain ağına eklenir.

BNP satın alınır ve belirtilen ağ üzerinden cüzdana yatırılır. PancakeSwap üzerinden cüzdana bağlantı yapılır.