Maç bitti, taraftarlar ortalığı birbirine kattı!

İHA
1. Lig'in 12. haftasında Boluspor sahasında Sakaryaspor’u ağırladı.
Boluspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’a 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar stattan ayrılırken ortalığı birbirine kattı.
Maddi hasara yol açıldı
Deplasman tribününde bulunan koltukları kıran bir grup, deplasman tribünü tuvaletlerinde cam, çerçeve, lavabo, musluk, kapı, güvenlik kamerasını kırarak maddi hasara yol açtı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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