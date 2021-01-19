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    Maç öncesi Sivas'ta hava durumu

    Maç öncesi Sivas'ta hava durumu

    Perşembe günü oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi şehirde hissedilen hava sıcaklığı -8 derece.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 14:07
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    Son olarak Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

    Perşembe günü oynanacak zorlu maç öncesi en çok merak edilen şey, Sivas'ta hava durumunun nasıl olduğu.

    HAVA -8 DERECE

    Bugün için hissedilen hava sıcaklığının -8 derece olduğu ve aralıklı olarak kar yağışının devam ettiği belirtildi.

    Maç öncesi Sivas ta hava durumu #1

    İÇLİK ESPRİLERİ BAŞLADI

    Öte yandan sosyal medyada, ocak ayında Sivas deplasmanında maç oynamanın zorluğundan bahseden bazı futbolseverler, "Fenerbahçeli futbolcular içlikleri hazırlasın." şeklinde espri yaptı.

    Maç öncesi Sivas ta hava durumu #2

    Maç öncesi Sivas ta hava durumu #3

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