Maç öncesi Sivas'ta hava durumu

Perşembe günü oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi şehirde hissedilen hava sıcaklığı -8 derece.

Son olarak Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Perşembe günü oynanacak zorlu maç öncesi en çok merak edilen şey, Sivas'ta hava durumunun nasıl olduğu.

HAVA -8 DERECE

Bugün için hissedilen hava sıcaklığının -8 derece olduğu ve aralıklı olarak kar yağışının devam ettiği belirtildi.

İÇLİK ESPRİLERİ BAŞLADI

Öte yandan sosyal medyada, ocak ayında Sivas deplasmanında maç oynamanın zorluğundan bahseden bazı futbolseverler, "Fenerbahçeli futbolcular içlikleri hazırlasın." şeklinde espri yaptı.