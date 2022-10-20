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    Sakaryalılar bayılma taklidi yapan taraftarın başında tekbir getirdi

    Sakaryalılar bayılma taklidi yapan taraftarın başında tekbir getirdi

    Sakaryaspor'un 5-0 Bodrumspor'a yenildiği maçta, Sakaryalı taraftarlardan biri tribünde baygınlık geçirdi. Taraftarın arkadaşları ise başında tekbir getirerek "Hasan ölmedi kalbimizde yaşıyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:41
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    Bodrumspor ve Sakaryaspor karşılaşmasında, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bodrumspor, konuk ekip Sakaryaspor'u 5-0 yendi. Maç sırasında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

    Tribünde bayıldı

    Sakaryaspor'un taraftar grubu olan Tatangalar üyelerinden Hasan Yılmaz, bir anda baygınlık geçirdi.

    Maçın ilk yarısı biterken yaşanan olayda, Yılmaz'ın tribündeki diğer arkadaşları tekbir getirmeye başladı.

    Sakaryalılar bayılma taklidi yapan taraftarın başında tekbir getirdi - İZLE

    "Hasan ölmedi, kalbimizde yaşıyor"

    Bayılan arkadaşlarının başında tekbir getiren taraftarlar, "Hasan ölmedi, kalbimizde yaşıyor" sloganları attı.

    Görüntüler kısa sürede viral olurken, yaşanan anlar izleyicileri hayrete düşürdü. Bazı kullanıcılar, taraftarın fark yiyen takımını protesto etmek için bayılma numarası yaptığını öne sürdü.

    İşte o anlar...

    Sakaryalılar bayılma taklidi yapan taraftarın başında tekbir getirdi #1


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