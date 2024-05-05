Maç sonu 3’lüsü Hakim Ziyech’ten geldi
ensonhaber.com

Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Sivasspor’u 6-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek kutladı.

Karşılaşmaya iki gol atan Faslı futbolcu Hakim Ziyech de taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.

Soyunma odasında geri geldi, 3'lü çektirdi

Maç bittikten sonra soyunma odasına giden Ziyech'i, Kaptan Fernando Muslera sahaya getirdi. 3'lünün ardından futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadı.