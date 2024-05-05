Maç sonu 3’lüsü Hakim Ziyech’ten geldi

ensonhaber.com
Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Sivasspor’u 6-1 mağlup etti.
Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek kutladı.
Karşılaşmaya iki gol atan Faslı futbolcu Hakim Ziyech de taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.
Soyunma odasında geri geldi, 3'lü çektirdi
Maç bittikten sonra soyunma odasına giden Ziyech'i, Kaptan Fernando Muslera sahaya getirdi. 3'lünün ardından futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış