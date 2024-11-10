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İHA

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Samsunspor’u 3-2 mağlup yendi.

Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarlara giderek kutladı.

ICARDI, 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan müsabakada sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de müsabakayı tribünden takip etti.

Icardi, karşılaşmanın ardından iki kale arkasındaki tribünlerde bulunan taraftarlara 3'lü çektirdi.

'AŞKIN OLAYIM' SÖYLENDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar daha sonra Simge'ye ait olan ve Mauro Icardi ile özleşen 'Aşkın olayım' şarkısı söyledi. Arjantinli futbolcu da şarkıya eşlik etti.