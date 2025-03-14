Maç sonu 3'lüsü Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan
İHA

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti taraftarlarla kutladı.

3'LÜ ÇEKTİRDİLER

Maçta hat-trick yapan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile 1 asist yapan Barış Alper Yılmaz, kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Daha sonra futbolcular hep birlikte galibiyet sevincini yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor