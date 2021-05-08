Euro
10.0268
0.22%
Dolar
8.234
-0.43%
Altın
484.93
0.49%
Borsa
1.441
0.95%
Bitcoin
482.619
-0.80%
EXEN Coin
34.48
5.70%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    Maç sonu Caner Erkin'in gözyaşları

    Maç sonu Caner Erkin'in gözyaşları

    Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken maç sonuna Emre Belözoğlu ve Caner Erkin damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 22:48
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 23:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken maç sonunda ise adeta duygu patlaması yaşandı.

    MAÇ SONU DUYGU PATLAMASI

    Son dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 3 puanı alan sarı-lacivertlilerde Caner Erkin maç sonu gözyaşlarını tutamazken, teknik direktör Emre Belözoğlu da sevincini Ozan Tufan'la sarılarak yaşadı.

    Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

    Maç sonu Caner Erkin in gözyaşları #1

    Maç sonu Caner Erkin in gözyaşları #2

    Maç sonu Caner Erkin in gözyaşları #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir