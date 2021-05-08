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Maç sonu Caner Erkin'in gözyaşları
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken maç sonuna Emre Belözoğlu ve Caner Erkin damga vurdu.
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 22:48
- Güncelleme : 08.05.2021 - 23:01
Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken maç sonunda ise adeta duygu patlaması yaşandı.
MAÇ SONU DUYGU PATLAMASI
Son dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 3 puanı alan sarı-lacivertlilerde Caner Erkin maç sonu gözyaşlarını tutamazken, teknik direktör Emre Belözoğlu da sevincini Ozan Tufan'la sarılarak yaşadı.
Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)