1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Boluspor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
Mücadelede Tuzlaspor, 10. dakikada Daniel Avramovski ile öne geçti.
Ev sahibi takım 31. dakikada Streli Mamba'nın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.
Maçın 89. dakikasında ise Boluspor'dan Onur Ulaş rakip fileleri havalandırdı ve konuk ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Reklam panosu krizi yaşandı
Müsabakanın ardından ise basın toplantısında reklam panosu kısa süreli krize sebep oldu.
Karşılaşma, İstanbulspor’un kullandığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynandı.
Yalçın Koşukavak, duruma tepki gösterdi
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın toplantıya başlayacağı anda basın toplantısının yapıldığı alanda Süper Lig'e ait reklam panosunun yerine 1. Lig reklam panosu konulmak istendi.
Ancak pano sabitlenemeyince Koşukavak, duruma kısa süreli tepki gösterdi. Bunun üzerine görevliler aceleyle panoyu arka alana sabitledi.
Koşukavak’ın tam toplantıya başlayacağı anda panonun tekrar düşmesi sonucu görevliler tekrar olaya müdahale ederek panoyu elleriyle tutup sabitledi.
Yaşanan durum, ilginç anlara sahne oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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