Maça smokinle çıkmıştı: Ekvadorlu teknik direktör şıklığından yine taviz vermedi

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Libertadores Kupası 3. tur ilk maçında Ekvador'un Barcelona SC takımı, Brezilya temsilcisi Corinthians'ı konuk etmişti.

Karşılaşma Barcelona SC'nin Corinthians'ı 3-0'lık skorla yenmesiyle sona erdi.

Sahadaki mücadelenin yanı sıra Ekvador temsilcisinin galibiyetinin önüne geçen bir isim vardı, o da takımın teknik direktörü Segundo Castillo'ydu.

TEKNİK DİREKTÖRÜN KIYAFETİ MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Monumental Banco Pichincha Stadı'nda oynanan maça smokinle çıkan Barcelona SC'nin çalıştırıcısı Castillo, tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Beyaz ceket ve yelek, siyah pantolon ve siyah papyonuyla saha kenarında zaman zaman futbolcularını uyaran 42 yaşındaki teknik adam, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan (CONMEBOL) da övgü almıştı.

Yaşananların ardından Barcelona SC ile Corinthians arasındaki mücadelenin ikinci etabı Brezilya'da oynandı.

İKİNCİ MAÇTA DA GÖZ KAMAŞTIRDI

Karşılaşma Corinthians'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken turu geçen takım, Barcelona SC oldu.

Barcelona SC'nin şıklığıyla ünlenen hocası Segundo Castillo da geçen seferki kadar olmasa da yine göz kamaştırdı.

Castillo'nun bu sefer damatlıktan vazgeçip siyah bir takım elbise giydiği görüldü.