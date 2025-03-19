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Haber Merkezi

Futbolda atılan güzel goller kadar kaçırılan pozisyonlar da gündem oluyor.

İşte onlardan biri Macaristan'da yaşandı.

Macaristan NB 1. Ligi'nde oynanan Ferencvaros-Kecskemeti TE karşılaşmasında görenleri şaşkına çeviren bir gol kaçtı.

ADETA ZORU BAŞARDI

Mücadelenin 47. dakikasında Ferencvaros forması giyen Ibrahim Cisse, kendisine gönderilen pasın ardından boş kaleyle karşı karşıya kaldı.

Ancak Cisse öyle bir vurdu ki top üstten auta gitti.

NASIL KAÇIRDIĞINI KİMSE ANLAYAMADI

Hem Cisse hem de karşılaşmayı takip edenler, o an pozisyonun nasıl kaçtığına bir türlü anlam veremedi.

İşte son dönemde kaçan en bariz gol pozisyonu...