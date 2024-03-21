Macaristan - Türkiye maçına Polonyalı hakem A Milli Takımımızın Macaristan ile oynayacağı özel maçı, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek.

ensonhaber.com

EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan’a konuk oluyor. Macaristan - Türkiye maçı, Budapeşte’de bulunan Puskar Arena’da 22 Mart Cuma günü saat 22.45’te başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Polonyalı hakem

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan ile yarın oynayacağı hazırlık maçını, Polonya Futbol Federasyonundan Bartosz Frankowski yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Frankowski'nin yardımcılığını Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak da Damian Kos görev yapacak.

Macaristan ile 15. randevu

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.