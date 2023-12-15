Maccio Croci-Torti: Büyük bir tecrübe oldu Beşitaktaş'a 2-0 yenilen Lugano'da teknik direktör Maccio Croci-Torti, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında Lugano, evinde Beşiktaş'a 2-0 yenildi.

Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, maç sonu yaptığı açıklamada, Konferans Ligi'nde büyük tecrübe edindiklerini söyledi.

"Bu tecrübeden istifade edeceğiz"

Croci-Torti, müsabakanın ardından Zürih'teki Letzigrund Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Maçın ilk devresinde çok fazla fırsat yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini belirten Croci-Torti, bunun bir tecrübe meselesi olduğunu belirtti.

Croci-Torti, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele etmek bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Önümüzdeki senelerde bu tecrübeden istifade edeceğiz." diye konuştu.