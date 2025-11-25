Maçın kahramanı oldu: Ernest Muçi uzatmalarda mükemmel attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un Başakşehir deplasmanında 4-3 kazandığı unutulmaz maçın kahramanı Ernest Muçi oldu.

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Trabzonspor'a katılan Arnavut yıldız, yeni takımıyla ilk gollerini attığı karşılaşmada adeta tarihe geçti.

63. dakikada sakatlanan Folcarelli'nin yerine oyuna giren Muçi, 77. dakikada attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi.

OYUNA GİRDİ, MAÇI KOPARDI

Başakşehir'in 90+1'de Bertuğ Yıldırım'la skoru 3-3'e getirmesiyle maç tam kapanacak gibi görünürken Arnavut yıldız yeniden sahne aldı.

Uzatmalara +11 dakika eklendi. Dakikalar 90+11'i gösterdiğinde yay gerisinde topu alan Muçi, sol ayağıyla nefis bir şut gönderdi.

UZATMALARDA MÜKEMMEL BİR GOLE İMZA ATTI

Top, kalecinin bakışları arasında adeta köşedeki örümceği aldı ve ağlara çarptı.

Bu gol sadece Trabzonspor için değil, sezonun tüm takımları için unutulmaz anlardan biri oldu.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

BEŞİKTAŞLILAR HAYRETE DÜŞTÜ

Muçi'nin bu olağanüstü performansı sosyal medyada Beşiktaş camiasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

"Bizde yoktu da Trabzon'da mı var?", "Bu çocuğu nasıl bıraktık?", gibi yorumlar yapıldı.