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Maçın oyuncusu Atiba Hutchinson seçildi
Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Süper Kupa 2021'de maçın oyuncusu Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson seçildi.
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 00:24
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına gidildi.
MAÇIN ADAMI ATIBA
Penaltılarda rakibini 4-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Maçın ardından Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson maçın adamı seçildi.