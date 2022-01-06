Maçın oyuncusu Atiba Hutchinson seçildi

Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Süper Kupa 2021'de maçın oyuncusu Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına gidildi.

MAÇIN ADAMI ATIBA

Penaltılarda rakibini 4-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Maçın ardından Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson maçın adamı seçildi.