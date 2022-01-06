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    Maçın oyuncusu Atiba Hutchinson seçildi

    Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Süper Kupa 2021'de maçın oyuncusu Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 00:24
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    Maçın oyuncusu Atiba Hutchinson seçildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya geldi.

    Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına gidildi.

    MAÇIN ADAMI ATIBA

    Penaltılarda rakibini 4-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

    Maçın ardından Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson maçın adamı seçildi.

    Maçın oyuncusu Atiba Hutchinson seçildi #1


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