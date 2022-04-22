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- Maçın spikerinden Arda yorumu
Maçın spikerinden Arda yorumu
Rizespor - Fenerbahçe maçını anlatan yayıncı kuruluş spikeri Can Önduygu Arda ile ilgili, "Ben 17 yaşındayken coğrafya sınavımı düşünüyordum. Arda Güler, Fenerbahçe hücumlarına liderlik ediyor" dedi.
- 22.04.2022 - 23:06
- Güncelleme : 22.04.2022 - 23:28
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini deplasmanda 6-0 mağlup etti.
Arda Güler yaptığı asist ve verdiği ara paslarla tüm futbolseverlerden alkış aldı.
"Ben 17 yaşındayken coğrafya sınavını düşünüyordum"
Fenerbahçe formasıyla 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen genç yıldız için karşılaşmanın spikeri Can Önduygu'dan ilginç bir yorum geldi.
Önduygu, Arda için ''Ben 17 yaşındayken coğrafya sınavımı düşünüyordum. Arda Güler, Fenerbahçe hücumlarına liderlik ediyor." yorumunu yaptı.