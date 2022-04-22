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Maçın spikerinden Arda yorumu

Maçın spikerinden Arda yorumu

Rizespor - Fenerbahçe maçını anlatan yayıncı kuruluş spikeri Can Önduygu Arda ile ilgili, "Ben 17 yaşındayken coğrafya sınavımı düşünüyordum. Arda Güler, Fenerbahçe hücumlarına liderlik ediyor" dedi.