Maçlar ertelendi mi, ne zaman oynanacak? TFF'den açıklama geldi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hayat durma noktasına gelirken alınan kararlara futbol maçları da eklendi. TFF, 2'nci Lig maçlarının ertelendiğini duyurdu. Peki TFF 2. Lig maçları ne zaman yapılacak?

Tüm yurtta etkili olan oumsuz hava koşulları nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi. Uçak ve otobüs seferleri iptal edilirken futbol maçları da ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, 26 Ocak Çarşamba günü başlaması planlanan TFF 2'nci Lig maçlarının ileri bir tarihe alındığı belirtildi.

Maçlarla ilgili yapılan açıklamanın ardından futbolseverler gözlerini 22. hafta TFF 2'nci Lig maç tarihlerine çevirdi. Maçların ne zamana ertelendiği merak konusu...

Peki maçlar iptal mi, ertelendi mi? TFF 2'nci Lig maçları ne zamana ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

26 Ocak Çarşamba günü başlaması planlanan 2. Lig mücadeleleri ileri tarihe ertelendi. İşte, 2. Lig maç takvimi hakkında..

TFF 2. LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Hava şartlarının elverişsiz oluşu nedeniyle birçok önlem alındı. 26 Ocak Çarşamba günü başlayacak olan 22'nci hafta maçlarının da ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı. Ancak TFF 2. Lig maçlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

TFF, konuyla ilgili uyaptığı açıklamada, ''Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. 22. Hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek.'' ifadelerine yer verdi.