Mahkeme karaborsa bilet iddialarıyla ilgili kararını resmen verdi

AA & Ensonhaber

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılıların iç saha maçlarının biletlerinin karaborsada satıldığı iddiaları üzerine açılan soruşturmada karar çıktı.

Galatasaray maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddiaları üzerine Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in suç duyurusuyla başlayan soruşturmada savcılık "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi.

29 NİSAN'DA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından, basında ve sosyal medyada gündeme getirilerek Galatasaray maç biletlerinin karaborsada satıldığı iddialarının araştırılması için 29 Nisan'da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.