Mahmood Coffee'den Kayserispor'a destek

Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayesiyle kurulan markası Mahmood Coffee'den Türk futboluna destek sürüyor. Ünlü marka Kayserispor'a sponsorluk desteği vereceğini açıkladı.

Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu'nun en değerli markalarından olan Mahmood Coffee, Kayserispor'un forma sırtı ve antrenman forması sponsoru oldu.

DESTEĞE DEVAM EDECEK

Kurulduğu günden bu yana Türk sporuna ve sporcusuna destek veren Mahmood Coffee'nin ilerleyen günlerde desteğini arttırarak sürdüreceği belirtildi.