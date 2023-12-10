Mahmoud Trezeguet: 3 puana hamdolsun Trabzonspor forması giyen Mahmoud Trezeguet, deplasmandaki 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi.

ensonhaber.com

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bordo-mavililerin iki golünü atan Mahmoud Trezeguet karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 puana hamdolsun"

29 yaşındaki Mısırlı futbolcu, "3 puana hamdolsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Takımımız çok iyi mücadele etti. Bu performansımızı umarım devam ettiririz. Kimin gol attığı çok önemli değil. Önemli olan kişiler değil, takımdı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Maça giderken de o hissiyatı veriyordu takım. Çok iyi performans gösterdik" dedi.

Trezeguet, son olarak, "Devre arasında doktorumuzla konuştuğumda bana, 'Gol atacaksın' demişti. Gol atınca sevincimi onunla paylaştım" ifadelerini kullandı.