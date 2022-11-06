Mahmoud Trezeguet: Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz

Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet, 2-2 beraberlikle sona eren Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Akyazı'da oynanan mücadelede Trabzonspor, 2-0 öne geçmesine rağmen maçın sonuna kadar bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor forması giyen Trezeguet, 2-2 sona eren Konyaspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

"Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz"

Trezeguet, "Bugün 2 puan kaybetmiş olmamız bizim adımıza zor bir durum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu bir futbol ne yazık ki." dedi.

"Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

Mısırlı oyuncu, sözlerini, "Çok sıkı çalışıyoruz. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Denemeye devam etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar çok maç kazandık, bundan sonra da kazanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum." diye noktaladı.