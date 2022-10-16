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    Mahmoud Trezeguet: Onlar dinlenmişti

    Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 16.10.2022 - 22:23
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    Mahmoud Trezeguet: Onlar dinlenmişti

    Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

    Trabzonspor'da Trezeguet, 2-2 sona eren Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

    "Kendi adıma da iyi bir maçtı"

    Mısırlı futbolcu, "Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı oynadık ve iyi de oynadık. Belki de kazanmayı hak ettik ama 1 puanla ayrılıyoruz. Kendi adıma da iyi bir maçtı." dedi.

    Mahmoud Trezeguet: Onlar dinlenmişti #1

    "Onlar dinlemişti"

    Mısırlı futbolcu, ayrıca, "Toplamda 18 ya da 19 maç oynadık. Yorucu bir durum. Beşiktaş maçına çıkmadan iki maç daha oynadık. Onlar dinlenmişti. Ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.

    Mahmoud Trezeguet: Onlar dinlenmişti #2


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