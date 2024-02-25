Mahmoud Trezeguet: Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bütün futbolcuların ellerinden gelenin en iyisini verdiklerini belirterek, sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceklerini söyledi.

İHA

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili oyuncu Trezeguet, takım arkadaşlarının performansının çok iyi olduğunu belirtti.

"İlk olarak 3 puan çok şükürler olsun"

Trezeguet, sözlerine şöyle başladı:

İlk olarak 3 puan çok şükürler olsun. Bugün hepimizin performansı çok iyiydi. Umarım bu şekilde devam ederiz.

"Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz"

Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğunu kaydeden Mısırlı oyuncu, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor için bütün oyuncular ellerinden gelenin en iyisini veriyorlar. Trabzonspor büyük bir kulüp. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Bunun için oynuyoruz. Bütün maçları kazanmak için çıkıyoruz. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz.

"Başakşehir maçını kazanıp Alanya maçına odaklanacağız"

Başakşehir maçanı kazanıp Alanya maçına odaklanacaklarını dile getiren Trezeguet, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki gün ve ondan sonra kendimize geleceğiz, toparlanacağız ve ondan sonra hazırlıklarımıza başlayacağız. Bütün herkesin mücadelesiyle, inancıyla bu yarışa katılması gerekiyor. Başakşehir maçını kazanıp Alanya maçına odaklanacağız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)