Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir: Siz 7 diye sevinin

Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, Galatasaray'a 7-0 yenildikleri maçtan sonra yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Süper Lig 14. haftasında Galatasaray’a 7-0 yenilen Başakşehir ağır bir mağlubiyet yaşarken, lacivert-turunculu ekibin kaptanı Mahmut Tekdemir’in eşi Eda Tekdemir, maç sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Instagram hesabından videolu paylaşım yapan Tekdemir, Galatasaraylı taraftarları kızdıran sözler sarf ederken, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Mahmut Tekdemir'in eşi Galatasaray'a kızdı - İZLE



“7’yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz.” diyen Tekdemir, gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yaptı.

“Lafım benim soframdan nemalananlara. Camialara değil. Üstüne alınan varsa da, yapacak bir şey yok. Bu kadar.” şeklinde konuşan Eda Tekdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sizi o sahaya gömeriz"

“Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7’yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola.”





"Soframdan nemalanan pislikler"

“Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya, reelde aslan parçaları, etrafımda kedi yavruları dediğim, benim soframdan nemalanan pislikler. Benden bilet dilenen, camia için çırpınan, onu bunu tanıyım modunda gezen tipler var ya. Bir tanesi cevap yazamadı. Ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum.”

"Benim tek rakibim Fenerbahçe"

"Bu saatten sonra Galatasaray’ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Fenerbahçe. Ya da Beşiktaş, Trabzonspor, en kötü Sivasspor. Teşekkürler."





"Lafım camialara değil"

“Arkadaşlar eğleniyor muyuz? Bana gerçek hesabıyla yazamayan arkadaşlar. Artık bilmiyorum kendi hesapları da olabilir. Çünkü gayet normal. Adamların işi bu, boş beleşlik. Herkesin en ufak sıkıntısını ayrı alırım. Ayrı görüşürüz. O yüzden arkadaşlar, benim soframdan nemalananlara lafım. Camialara değil. Üstüne alınan varsa da, yapacak bir şey yok. Bu kadar.”