Malaga, Galatasaray'a tazminat ödeyecek

Malaga'nın, Amrabat transferindeki anlaşma şartlarının tamamını yerine getirmediğini belirten CAS, İspanyol ekibinin Galatasaray'a 500 bin euro (4.5 milyon TL) tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray, çok ilginç bir nedenden ötürü tazminat almaya hak kazandı.

Malaga Başkanı Jose Maria Munoz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'ın Galatasaray'a 500 bin euro (4.5 milyon TL) ödemeleri yönünde karar verdiğini açıkladı.

CEZANIN NEDENİ HAZIRLIK MAÇI

Nordin Amrabat'ın 2013-14 sezonunda yapılan transferinde yapılan anlaşmada yer alan "hazırlık maçı düzenlenecek" maddesine uyulmadığı gerekçesiyle böyle bir karar çıktığı belirtildi.

"15 KERE TALEP OLMUŞ"

Jose Maria Munoz yaptığı açıklamada, "48 saat önce Amrabat problemi nedeniyle 500 bin euro ödememiz gerektiği belirtildi. Malaga'nın Galatasaray ile bir maç yapması gerekiyordu ve bu maç yapılmamış. Yaklaşık 15 kere talep olmuş ancak gerçekleşmemiş." dedi.

Galatasaray, 2015 yılında Nordin Amrabat'ı 3.5 mlyon euro bonservis bedeli ve İstanbul'da bir hazırlık maçı oynanması karşılığında Malaga'ya göndermişti.

Malaga'da 6 ay oynayan Faslı oyuncu, ardından 8.4 milyon euro bonservis bedeliyle Watford'a transfer olmuştu.