Malcom Bokele: Tereddüt etmeden Göztepe’ye imza attım

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kamerunlu savunma oyuncusu Malcom Bokele, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından ve mobil uygulamasından yayımlanan "Araba Sohbetleri"ne katıldı.

"SONUÇLARLA İLGİLİ BİR TEDİRGİNLİĞİM YOK"

25 yaşındaki oyuncu, transfer sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün projesine inandığın dile getiren Bokele, şu şekilde konuştu:

Transferimden önce Sportif Direktör Ivan Mance ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov'la görüşme yaptım ve anlatılan proje sonrasında hiç tereddüt etmeden Göztepe’ye imza attım. Sezona çok ama çok iyi başladık. Çok iyi bir takımımız var. Bugünlerde biraz zor bir süreçten geçiyoruz. Bir süredir galibiyet alamıyoruz. Ancak her gün çok iyi çalışıyoruz. Takım iyi çalışıyor ve biliyorum ki galibiyetler gelecek. Çok iyi oyuncularımız ve harika bir kadromuz var. Bence bu en önemli şey. Ayrıca bizi her gün çok iyi çalıştıran teknik ekibimiz var. O yüzden sonuçlarla ilgili bir tedirginliğim yok.