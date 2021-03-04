Mali polisler, Menemenspor kulübünü bastı

Mali polisler, yolsuzluk iddiasıyla TFF 1. Lig takımı Menemenspor'un kulüp binasını bastı. Ekipler, incelemek için 2013 yılından itibaren tutulan dosyalara el koydu.

Ümit Karan'ın çalıştırdığı TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor’da önemli bir gelişme yaşandı.

18 takımlı ligde 13. sırada bulunan İzmir temsilcisinin kulüp binasını basan mali polisler, yolsuzluk iddiasıyla 2013 yılından itibaren tutulan dosyaları incelemeye aldı.

Menemen Belediye Spor Kulübü, 2018-2019 sezonunu 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak tamamlayarak 1. Lig'e yükselmişti. 2019-2020 sezonu öncesi değişikliğe giderek Menemenspor ismini almıştı. Kulübün başkanlığını ise Kazım Hürol Taklak yapıyor.

ONURSAL BAŞKAN, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAŞMIŞTI

1999-2019 yılları arasında dört dönem belediye başkanlığı yapan Tahir Şahin'in amatörden alıp TFF 1. Lig'e çıkardığı Menemenspor'da kulübün onursal başkanlığını yapan Şahin, 25 Ağustos 2020'de silahlı saldırıya uğramış, baldırından yaralanmıştı.

Menemenspor, konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama paylaştı:

"Göreve geldiğimiz 25 Mayıs 2019 kongresinden bu yana Menemen Spor için yürekten çalışan yönetim kurulumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Tahir Şahin bütün zorluklara karşın görevlerini layığıyla yapmaktadırlar. Yerel seçimlerden sonra seçilen mevcut Belediye yönetimi sürekli olarak çeşitli iftiralar atarak, yönetim kurulumuzu yıpratmak için elinden ne geliyorsa yapmıştır.

Kulübün içerisine siyaset sokarak bundan faydalanmak isteyen, kulübü ve Onursal Başkanımızı yıpratmak isteyen bazı asalak ve parazit bireyler türemiştir. Ne yazık ki aynı anlayış son aylarda da devam etmektedir. Kulübümüz her fırsata denetlenmesine karşın bu denetlemelerden yüzünün akıyla çıkmıştır. Yönetim kurulumuzun 12.03.2021 tarihinde yapacağı kongre öncesinde yine aynı şerh, parazit ve asalak güçlerin şikâyeti üzerine emniyet güçlerimiz, kulübümüzün 2013 yılından bu yana tüm karar defterlerini, gelir – gider fatura makbuzlarını incelemek üzere almışlardır. Kulübümüz en son 2019 yılında denetlenmiş ve bu denetlemelerden tertemiz çıkmıştır."