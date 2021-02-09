Mallan: Türkler bana kraliyet ailesi üyesi gibi davranıyor

Yeni Malatyaspor forması giyen Stevie Mallan, Türkiye'de futbolculara çok fazla değer verildiğini söyledi.

Yeni Malatyaspor'un Hibernian'dan transfer ettiği Stevie Mallan, açıklamalarda bulundu.

Orta saha oyuncusunun sözleri şu şekilde:

"DAVID GRAY'E DANIŞTIM"

"Kariyerimde 10 yıl öncesine bakıp şöyle yapsaydım, böyle olsaydı demek istemiyorum. Her şey geçti gitti. Kariyerim boyunca önemsediğim insanlardan biri olan David Gray'e, Malatyaspor'dan teklif gelince danıştım. Bana bunun kabul edilmesi gereken bir teklif olduğunu söyledi. O da bir dönem Antwerp'te oynamış. Bana bir futbolcunun yurt dışını mutlaka denemesi gerektiğini söyledi. Hem bir insan hem de bir futbolcu olarak çok gelişeceğimi aktardı. Birçok futbolcu arkadaşım da bana aynısını söyledi."

"3 BÜYÜKLERE KARŞI NASIL OYNAYACAĞIM DİYE DÜŞÜNDÜM"

"Antrenmanlar biraz hafif geçiyor gerçekten. Ancak maça çıkınca yüksek tempoyu, yüksek tekniği görüyorsunuz. Bu kaliteyi görünce kendi kendime, 'Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı nasıl oynayacağım?' diye düşündüm. Kendime çimdik attım."

"BANA KRALİYET AİLESİ ÜYESİ GİBİ DAVRANIYORLAR"

"Bana burada kraliyet ailesi üyesi gibi davranıyorlar. İnsanlar, burada futbola ve futbolculara çok değer veriyorlar. Otelimde yürürken bir otel görevlisi, 'Ne ihtiyacın olursa olsun ilk beni ara' dedi. Sosyal medya hesaplarımda bildirimleri kapattım. Çünkü imzayı atar atmaz Malatyasporlular beni çılgınca bir mesaj yağmuruna tuttu."