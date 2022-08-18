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- Malmö - Sivasspor Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda?
Malmö - Sivasspor Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda?
- 18.08.2022 - 17:06
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor play off turu ilk maçına çıkıyor.Play off turunda İsveç ekibi Malmö ile eşleşen Sivasspor ilk maçını deplasmanda oynayacak.
Malmö - Sivasspor mücadelesini televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler konu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.
Bugün oynanacak olan mücadele öncesi Sivasspor tüm hazırlıklarını tamamladı.Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan Sivasspor Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.
İsveç'in Eleda Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi maçın hangi kanaldan yayınlanacağı büyük merak konusu oldu.Malmö - Sivasspor maçının yayınlanacağı kanak kesinleşti.
Malmö - Sivasspor maçı hangi kanalda?
Malmö ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi play off ilk maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.Maç saat 20.00'de başlayacak..