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Malmö - Sivasspor Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda?

Malmö - Sivasspor Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda?

Sivasspor Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veriyor.Temsilcimizin Malmö ile oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu..