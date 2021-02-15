Mame Thiam, Diyarbakır'daki bir ilkokulu yeniledi

Mame Thiam, Diyarbakır'daki bir ilkokulu yeniledi

Fenerbahçe'nin Müslüman futbolcusu Mame Thiam, bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledi.

Son haftalarda attığı gollerle Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Mame Thiam, sadece futbolculuğuyla değil insanlığıyla da gönüllerde taht kurdu.

Yardıma muhtaç insanlara el uzatmasıyla bilinen 28 yaşındaki oyuncu, Diyarbakır'daki bir ilkokulun yenilenmesine katkıda bulundu.

Mame Thiam, Diyarbakır'daki bir ilkokulu yeniledi - İZLE

YARDIM KURUMU HESABINDAN DUYURULDU

Müslüman futbolcunun yardım kurumu hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar."



