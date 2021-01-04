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    Mame Thiam: Elhamdülillah çok mutluyum

    Kasımpaşa'ya karşı 2 gol atarak maçın yıldızı olan Mame Thiam mücadele sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 21:21
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    Mame Thiam: Elhamdülillah çok mutluyum

    Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta takımı adına iki gol kaydeden Thiam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "ELHAMDÜLİLLAH"

    Attığı iki golden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Thiam, "Çok mutluyum. Özellikle takımımın galibiyetinden ötürü mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum" dedi.

    Mame Thiam: Elhamdülillah çok mutluyum #1

    "EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

    Pelkas ile birlikte oynamanın kendisini rahatlattığını dile getiren Thiam, "Bugün kazandğımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyor. En iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

    Mame Thiam: Elhamdülillah çok mutluyum #2

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