Mame Thiam her golde secdeye gitti

Fenerbahçe'nin The Land of Legends Cup'ta oynadığı Antalyaspor karşılaşmasında 3 gol atarak yıldızlaşan Mame Thiam, her golün ardından secdeye gitti.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan bedelsiz bir şekilde transfer ettiği Mame Thiam, dün oynanan Antalyaspor karşılaşmasında 3 gol atarak maçın yıldızı oldu.

Senegalli forvet, Frey'in boşalttığı alanlara çok iyi bir şekilde sızarak rakip kalede tehlike oluşturmayı başardı. 3 gol birden atan Thiam, bir de penaltı yaptırarak taraftarlarını büyülerken maçın adamı ödülünü de aldı.

"TOTEM YAPMAM DUA EDERİM"

Attığı her golün ardından secdeye giden Thiam'ın bu davranışı da alkış aldı. Daha önceki röportajında muhafazakar bir futbolcu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, "Ben dinime bağlı bir insanım. Maçlardan önce spesifik olarak yaptığım bir şey yoktur, dua ederim. Şu anda buradayım." ifadelerini kullanmıştı.

"KEŞKE TARAFTARLAR DA OLSAYDI"

Maç sonu yaptığı açıklamada, taraftarların da yıldızlaştığı maçı tribünde izleyememesine üzüldüğünü kaydeden golcü isim, "Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Koronavirüs salgını olduğu için üzgünüm, taraftarların bu maçta olmasını isterdim. Önemli olan takım olarak kazanmaktı. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada oynadık, bence iyi iş çıkardık. Lige iyi başlamak adına çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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