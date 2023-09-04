Mame Thiam, Kayserispor tarihine geçti Antalyaspor kalesini de boş geçmeyen Kayserisporlu Mame Baba Thiam, Kayserispor forması ile Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

İHA

Kayserispor'da 3. sezonunu geçiren Mame Baba Thiam, tarihe geçti. Bu sezona son derece başarılı bir giriş yapan ve 4 maçta 3 gole ulaşan Mame Baba Thiam, Sarı kırmızılı forma ile Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu unvanına kavuştu.

Bu sezon oynadığı İstanbulspor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında rakip fileleri havalandıran Mame Baba Thiam, toplamda 22 gole ulaştı.

Makakula ve Bobo'yu geçti

Antalyaspor maçında attığı gol neticesinde 21 gollü Ariza Makukula ve Bobo'yu geride bırakan Mame Thiam, Kayserispor forması ile Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.