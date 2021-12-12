Mame Thiam: Yorum yapmak çok zor

Beşiktaş'a mağlup olan Kayserispor'da Mame Thiam, "Böyle maçlarda yorum yapmak zordur. Bugün kazanabilirdik. Beşiktaş iyi ve önemli bir rakip. Bunu unutmamak lazım. Galip gelmeyi bildiler..." dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Maçın ardından Kayserispor'un Senegalli golcüsü Mame Thiam açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Thiam, "Böyle maçlarda yorum yapmak zordur. Bugün kazanabilirdik. Beşiktaş iyi ve önemli bir rakip. Bunu unutmamak lazım. Galip gelmeyi bildiler..." ifadelerini kullandı.

"ENTERESAN BİR MAÇ OLDU"

Maçın kırılma anıyla ilgili gelen soruya Thiam, "Önce ilk golü attık. Sonra yedik. Bir daha öne geçtik, bir daha yedik. 3'ü atmak üzereyken yedik. Enteresan bir maç oldu. Zor bir mağlubiyet bizim için. Önümüze bakacağız. İlk yarının kalan maçlarını kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.