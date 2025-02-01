Haber Merkezi

Süper Lig'in 22. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, evinde Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor'un galibiyet golünü 89. dakikada Mame Thiam kaydetti. Mame Thiam'ın attığı gol sonrası VAR'da yapılan 5 dakikalık incelemenin ardından gol kararı geçerli sayıldı.

Sivasspor, maçın 10. dakikasında Uros Radakovic, 85. dakikada ise Murat Paluli'nin kırmızı kart görmesi sonrası Sivasspor karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.

GALİBİYET SEVİNCİNİ YAŞADI

Süper Lig'de bu sezon 12. kez fileleri havalandıran ve gol krallığı yarışında Victor Osimhen ve Youssef En Nesyri ile birlikte 3. sırayı paylaşan Thiam, karşılaşmanın ardından Ferdi Tayfur'un unutulmaz şarkısı 'Emmioğlu' ile galibiyet sevincini yaşadı.

"MAME THIAM'DAN GALİBİYET ŞARKISI"

Eyüpspor'un soyunma odasında çalan şarkıya eşlik eden Senegalli santraforun bu performansının videosu, eflatun sarılı kulübün sosyal medya hesabından "Mame Thiam’dan galibiyet şarkısı." açıklamasıyla paylaşıldı.