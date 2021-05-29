Manchester City-Chelsea maçının ilk 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City ile Chelsea maçıyla belli olacak.

İki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea, bu akşam Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Saat 22.00’de başlayacak olan karşılaşmayı beIN Sports naklen yayınlayacak.

2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea, 2. defa kupanın sahibi olmak isterken, Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, İlkay, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago, Rudiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Werner, Havertz