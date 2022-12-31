Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig 18. haftasında Manchester City ile Everton karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın merak edilenleri..

Manchester City, İngiltere Premier Lig’in 18. hafta maçında sahasında Everton ile karşılaşalacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başladı.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Frank Lampard yönetimindeki Chelsea dev maçta kozlarını paylaşacak.

Manchester City, Premier Lig’de çıktığı 15 maçta 35 puan toplayarak lider Arsenal’in 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Everton ise 16 maçta topladığı 14 puan ile 16. sırada yer alıyor. Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Peki Manchester City - Everton maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar..

Manchester City - Everton maçı ne zaman oynanacak?

Manchester City - Everton, İngiltere Premier Lig maçı bugün saat 18.00'de başlayacak. Etihad Stadyumu'nda oynananak mücadele beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak.