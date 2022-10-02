Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'de Manchester derbisi heyecanı yaşanıyor.Manchester City - Manchester United bugün oynanacak maçta karşı karşıya geliyor.İşte detaylar..

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.Premier Lig 9. hafta maçında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

Dünyanın en büyük derbilerinden olarak kabul edilen ve bugün oynanacak olan Manchester City - Manchester United maçının detayları merak konusu oldu.

Premier Lig'de Manchester City 17 puanla 2. sırada bulunurken Manchester United 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

Peki, Manchester City - Manchester United derbi maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte cevabı..

Manchester City - Manchester United maçı saat kaçta başlayacak?

Manchester City - Manchester United derbisi bugün saat 16.00'da başlayacak.Mücadele beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak.