Manchester City yeni sezona farklı galibiyetle başladı

AA & Ensonhaber
İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında son şampiyon Manchester City, Burnley deplasmanına çıktı.
Manchester City, 4 ve 36. dakikalarda Norveçli yıldız futbolcusu Erling Haaland, 75. dakikada ise Rodri'nin attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.
Redmond uzatmada oyuna girdi
Geçtiğimiz yılı Beşiktaş'ta geçiren Nathan Redmond'un 90+1'de oyuna dahil olduğu Burnley'de Anass Zaroury, 90+4. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Manchester City, bu sonuçla sezona 3 puanla başladı.