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Manchester City'de 3 isim koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 06.01.2021 - 15:15
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
CARSON, PALMER VE 1 PERSONEL...
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı.
İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.