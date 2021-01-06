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    Manchester City'de 3 isim koronavirüse yakalandı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 15:15
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    Manchester City'de 3 isim koronavirüse yakalandı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

    CARSON, PALMER VE 1 PERSONEL...

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

    Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı.

    İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.

    Manchester City de 3 isim koronavirüse yakalandı #1

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