Manchester City'den Edin Dzeko paylaşımı Premier Lig devi Manchester City, şu anda Fenerbahçe forması giyen eski futbolcusu Edin Dzeko'nun doğum gününü kutladı.

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko'ya eski kulübü Manchester City'den jest geldi...

Premier Lig devi, sosyal medyadan 38 yaşına basan Dzeko'nun doğum gününü kutladı.

Bu paylaşım Manchester Cityli taraftarların yanı sıra, Fenerbahçeli taraftarların da ilgisini çekti.

Boşnak yıldız, 2011 ile 2015 yılları arasında top koşturduğu Manchester City'de 189 resmi maçta 72 gol attı ve 38 asist yaptı.

Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe forması ile ise 36 resmi maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 22 kez ağları havalandırdı ve 9 asiste imza attı.