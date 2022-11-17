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    Manchester City'den Ronaldo'ya yalanlama

    Manchester City'nin, Ronaldo'nun yaptığı "Manchester City'ye transfer olmaya yakındım" açıklamalarını reddettiği belirtildi.
    • 17.11.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:48
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    Manchester City'den Ronaldo'ya yalanlama

    Dünya Kupası öncesi Manchester United ile ilgili verdiği röportajla futbol kamuoyunun gündemine oturan Cristiano Ronaldo için Manchester City'den açıklama geldi.

    ESPN'de yer alan ve Manchester City'ye yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, kulübün, Ronaldo'nun yaptığı "Manchester City'ye transfer olmaya yakındım." açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söylediği aktarıldı.

    Manchester City'ye yakın kaynakların, Ronaldo'nun Juventus'tan Manchester United'a transfer olduğu dönem Portekizli yıldızla ilgi olduğunu doğruladığı belirtildi. Ancak kaynakların, bu durumun Ronaldo'nun söylediği gibi "yakın" olmadığını söylediği kaydedildi.

    Manchester City den Ronaldo ya yalanlama #1

    Ronaldo ne demişti?

    Ronaldo, 3 güne yayınlanan röportajda Manchester City'ye transferi için, "Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola, beni ikna etmek için çok uğraştı. Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu. Kalbimin sesini dinledim o anda. Sir Alex Ferguson beni aradı, 'Manchester City'e imza atamazsın, bu imkansız' dedi. Ben de sadece 'Tamam patron' dedim. Kararımı değiştirdim. Ben hala Manchester United'a geri dönüşümün, o günden bakınca doğru karar olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Manchester City den Ronaldo ya yalanlama #2


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