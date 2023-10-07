Manchester City'nin sahibi Başakşehir'in hissesini almak için teklif yaptı Şeyh Mansur Bin Zayed'in sahibi olduğu City Futbol Grubu, ligimizin kaliteli ekiplerinden Başakşehir'in yüzde 40 hissesini almak için teklifte bulundu.

ensonhaber.com Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ve zirvenin güçlü takımları arasında yer alan Başakşehir için flaş bir gelişme yaşandı. Yüzde 40'ını satın alacak Şeyh Mansur'un sahibi olduğu City Futbol Grubu, Başakşehir'in yüzde 40'lık hissesini satın almak için resmi teklif yaptı ve görüşmelere başladı. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği öğrenildi. Şirkette birçok takım bulunuyor Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın da yatırımcısı olan City Grubu'n bünyesinde şu takımlar bulunuyor: Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar City.